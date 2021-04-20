فرصت دوباره نفس کشیدن برای لاله های واژگون

دشت لاله‌های واژگون در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های این گل در کشور است و به عنوان اثر ملی طبیعی به ثبت رسیده است.

این دشت از دهه ۷۰ میزبان گردشگران از سراسر کشور بود اما نبودن هیچ‌گونه تمهید ویژه و حفاظ، موجب شد که بخش قابل توجهی از گل‌ها به خاطر له شدن، چیدن و ریشه کنی از بین برود و علاوه بر آن عواملی همچون چرای بی‌رویه دام و خشکسالی نیز بر سرعت از بین رفتن این گل‌های اسطوره‌ای ایران دامن زد و آنها را در معرض انقراض قرار داد.

به همین دلیل دشت لاله‌های واژگون کوهرنگ از سال ۹۹ توسط اداره منابع طبیعی، قرق و مورد حفاظت قرار گرفت و فرصت دوباره نفس کشیدن را به این گل‌ها داد.

هرچند سالیان سال طول می‌کشد تا بخشی از صدمات وارد شده به این دشت جبران شود اما رویش مجدد این گل‌ها امید دوباره‌ای به احیای دشت بخشیده است. متاسفانه از سوی دیگر خشکسالی و کاهش محسوس بارندگی‌ها در استان چهارمحال و بختیاری نیز پای خود را بر گلوی این گل‌ها می‌فشارد و عرصه را برای رویش و بقای لاله‌های واژگون کوهرنگ تنگ کرده است.

فصل رویش و گل دهی لاله‌های واژگون از اواخر فروردین آغاز می‌شود و تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد.