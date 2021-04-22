دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و پیکان تهران در هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی به پایان رسید.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و در هفته بیست و یکم؛ تیم آلومینیوم اراک پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۱ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک پذیرای پیکان تهران بود. این بازی پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک پایان یافت. اولین گل این پیکار در دقیقه ۴۱ بازی از روی نقطه پنالتی توسط محمد خدابنده برای پیکان به ثمر رسید و گل دوم بازی نیز در دقیقه ۶۰ از روی نقطه پنالتی توسط حامد پاکدل برای آلومینیوم اراک رقم خورد.