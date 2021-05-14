مجله مهر اینفومهر ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۳ اینفوگرافیک؛ چهرههای سرشناسی که در روز چهارم ثبتنام کردند در این اینفوگرافیک به چهرههای سرشناسی که در روز چهارم در انتخابات ۱۴۰۰ ثبتنام کردند، پرداخته شده است. برچسبها انتخابات 1400 نامزد ریاست جمهوری نامزدهای ریاست جمهوری نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اینفومهر اینفوگرافیک گرافیک مطالب مرتبط چهرههای سرشناسی که در روز سوم ثبتنام کردند چهرههای سرشناسی که در روز پنجم ثبتنام کردند چهرههای سرشناسی که در روز دوم ثبتنام کردند کدامیک از کاندیداها سابقه حضور در رقابتهای ریاستجمهوری داشتند؟ چهرههای سرشناسی که در روز اول ثبتنام کردند کدام چهرههای سرشناس بخت کمی برای تایید صلاحیت دارند؟ نامزدهای احتمالی انتخابات ریاستجمهوری
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