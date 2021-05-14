۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۳

اینفوگرافیک؛

چهره‌های سرشناسی که در روز چهارم ثبت‌نام کردند

در این اینفوگرافیک به چهره‌های سرشناسی که در روز چهارم در انتخابات ۱۴۰۰ ثبت‌نام کردند، پرداخته شده است.

چهره‌های سرشناسی که در روز چهارم ثبت‌نام کردند

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