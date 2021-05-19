مراسم خاکسپاری منصور نعیمی

منصور نعیمی، هنرمند، محقق و پژوهشگر پیشکسوت هرمزگانی با حضور هنرمندان، فرهنگیان و مدیران در بندرعباس با خاک سپرده شد.

منصور نعیمی که در سالیان اخیر با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، سرانجام صبح روز سه شنبه در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس دارفانی را وداع گفت.

استاد منصور نعیمی متولد ۲۹ تیرماه ۱۳۲۹ در بندرعباس است، وی در زمینه‌های شعر، قصه، سینما، عکاسی، مطبوعات، پژوهش مکتوب، سازه‌های بومی، آموزش عکاسی و فیلم سازی، داوری در چندین جشنواره و مسابقه عکاسی، تألیف کتاب فرهنگ جامع هرمزگان و نزدیک به یک‌صد فیلم مستند به صورت سریال برای تلویزیون کار کرده است؛ همچنین مجموعه‌ای ارزشمند تحت عنوان «روزُنِ رفته» که روز شماری است از وقایع هرمزگان را به چاپ رسانده است.