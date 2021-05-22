غلامرضا شیرزاد هنرمند مازندرانی سال‌های زیادی با رنج و سختی و بدون حمایت اقدام به تولید و خلق عصاهای زیبا و فاخر می‌کند.

غلامرضا شیرزاد هنرمند مازندرانی اهل منطقه دودانگه روستای مرگاو (مرگاب) صاحب هنر کنده کاری چوب (روی عصا) است، که موفق به خلق این آثار هنری زیبا و کم‌نظیر شده است.

این هنرمند تلاش بیست سال خود را در این هنر صرف کرده و سالیان سال با سختی و رنج بسیار به ادامه این هنر پرداخته است، هنری که به جرأت می‌توان گفت نمونه‌ای از آثار این هنرمند به این وسعت زیبایی و ظرافت به معدود می‌توان یافت.

عصاها بر اساس موضوعی خاصی که از شاهنامه، اشعار سعدی، مولوی … برگرفته شده است، طرح انداخته و با ابزاری بسیار ساده و ارزان توسط دست، تراشیده شده و هنرمندانه به مرحله اتمام می‌رسد.

تنها بر این پایه که این ظرافت و هنر طالب و توانمندی این هنرمند را می‌رساند که او شاعر، خطاط، طراح و حجم دهنده چیره دست و ماهری است که با ترکیب همه این هنرها توانست عصاهای فاخر را خلق کند.

تمام تلاش و هدف این هنرمند حفظ این هنر ارزشمند می‌باشد که آرزوی خود را در این می‌داند، بتواند پرچمی از این هنر را در روستای مرگاو دودانگه برافراشته تا تمام جهان این هنر زیبا را دریابند.