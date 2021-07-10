۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۹

سید ولی شجاعی لنگری

جنگل و جنگلبان؛ زخمی تبر و دشنه

۱۳سال طول کشید تا کارشناسان حوزه میراث و منابع طبیعی بتوانند چهار استان مازندران، سمنان، گیلان و گلستان را به عنوان جنگل‌های بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی دریونسکو به ثبت جهانی برسانند.

جنگل بولا در دودانگه ساری یکی از ۶ نقطه جنگل‌های هیرکانی مازندرانی است که بیش از ۵۰ در صد از جنگل‌های هیرکانی ایران را شامل می‌شود. با این ثبت، یونسکو سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری ایران را مسئول اصلی برنامه‌ریزی برای مدیریت جنگل‌ها می‌شناسد در حالی که مدیریت این عرصه‌ها در اختیار این سازمان نیست.

خروج دامداران و دام از جنگل سبب شد تا مراقبت بومی و سنتی از جنگل به شرکت‌های بهره بردار جنگل واگذار شده و با تصویب طرح پر سرو صدای تنفس جنگل، حفاظت از جنگل نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با شیوع کرونا نیز ورود به جنگل کاملاً ممنوع است. ولی تخلف‌ها بشدت افزایش یافته به طوری که جنگلبانان در روز روشن با دستان خالی می‌بایست در مقابل تاراجگران جنگل ایستادگی کنند.

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
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      سلام جناب شجاعی لنگری.تشکر که به جنگلهابخصوص جنگل بولا توجه دارید.خواهشمندم درمورد موضوع ذیل امعان نظر داشته باشید. اگر در هر جای دنیا ازجمله در ایران هرنوع قاچاقی صورت میگیرد مثلا قاچاق مواد مخدر ،تعداد قاچاقچیان کم واز طرفی تعداد مصرف کننده هزاز تفر است در اینجا بایستی قاچاقچیان را هدف قرار داد.
    • محمد IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
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      اما در قاچاق چوب تعداد قاچاقجیان زیاد و تعداد مصرف کننده بسیار کم است در اینجا بایست مصرف کننده یعنی کارگاه داران چوب بری را کنترل کرد.در همین پارتکلا دودانگه حدودا۳۰ سال است که دهها نفر برای کارگاه چوب بری آقای شعبانی شبانه روز قاچاق میکنند.همین بظاهر جنگلبانان هم شبانه روز قاچاق چوب میکنند.
    • جنگلبان IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
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      90درصد جنگلبانان با قاچاقچی مراوده دارند. نمونه زیاد هست. اگر خواستید....... .............