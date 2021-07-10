جنگل و جنگلبان؛ زخمی تبر و دشنه

۱۳سال طول کشید تا کارشناسان حوزه میراث و منابع طبیعی بتوانند چهار استان مازندران، سمنان، گیلان و گلستان را به عنوان جنگل‌های بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی دریونسکو به ثبت جهانی برسانند.

جنگل بولا در دودانگه ساری یکی از ۶ نقطه جنگل‌های هیرکانی مازندرانی است که بیش از ۵۰ در صد از جنگل‌های هیرکانی ایران را شامل می‌شود. با این ثبت، یونسکو سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری ایران را مسئول اصلی برنامه‌ریزی برای مدیریت جنگل‌ها می‌شناسد در حالی که مدیریت این عرصه‌ها در اختیار این سازمان نیست. خروج دامداران و دام از جنگل سبب شد تا مراقبت بومی و سنتی از جنگل به شرکت‌های بهره بردار جنگل واگذار شده و با تصویب طرح پر سرو صدای تنفس جنگل، حفاظت از جنگل نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با شیوع کرونا نیز ورود به جنگل کاملاً ممنوع است. ولی تخلف‌ها بشدت افزایش یافته به طوری که جنگلبانان در روز روشن با دستان خالی می‌بایست در مقابل تاراجگران جنگل ایستادگی کنند.