آیین رونمایی از پلتفرم «همدم» پیش از ظهر دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و جمعی از فعالان فرهنگی در مؤسسه تبیان برگزار شد.

همدم با ۴ سرویس مهم «همدم‌یاب» برای مجردها، خدمات مشاوره‌ای به شکل تلفنی و حضوری، آزمون‌های روانشناسی، خودآگاهی و سازگاری و مجله آنلاین و محتواهای آموزشی در قالب فیلم، پادکست، اینفوگرافیک و مقالات مختلف در دسترس جوانان و خانواده‌ها خواهد بود و جوانان مجرد متقاضی ازدواج را از ابتدای تصمیم‌گیری برای ازدواج تا ۴ سال پس از آن همراهی خواهد کرد.