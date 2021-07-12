۲۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۳

حامد ملک پور

آیین رونمایی از پلتفرم «همدم»

آیین رونمایی از پلتفرم «همدم» پیش از ظهر دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، علی عسگری معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و جمعی از فعالان فرهنگی در مؤسسه تبیان برگزار شد.

همدم با ۴ سرویس مهم «همدم‌یاب» برای مجردها، خدمات مشاوره‌ای به شکل تلفنی و حضوری، آزمون‌های روانشناسی، خودآگاهی و سازگاری و مجله آنلاین و محتواهای آموزشی در قالب فیلم، پادکست، اینفوگرافیک و مقالات مختلف در دسترس جوانان و خانواده‌ها خواهد بود و جوانان مجرد متقاضی ازدواج را از ابتدای تصمیم‌گیری برای ازدواج تا ۴ سال پس از آن همراهی خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha