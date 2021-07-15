حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز پنجشنبه وارد ایلام شد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز پنجشنبه با استقبال مسئولان استانی وارد فرودگاه شهدای ایلام شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن دیدار با مسئولان دستگاه قضا، بازدید از زندان ایلام، در شورای اداری استان نیز حضور پیدا کرد. شرکت در جلسه شورای تامین، شورای قضا، دیدار با کارکنان دادگستری استان و نشست خبری با اصحاب رسانه از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به ایلام بوده است.