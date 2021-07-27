۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۶

اینفوگرافیک؛

با وزنه‌برداران ایران در المپیک آشنا شوید

در این اینفوگرافیک به وزنه‌برداران ایرانی که به المپیک توکیو ۲۰۲۰ راه یافته‌اند پرداخته شده است.

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