مجله مهر اینفومهر ۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۶ دریافت تصاویر اینفوگرافیک؛ با وزنهبرداران ایران در المپیک آشنا شوید در این اینفوگرافیک به وزنهبرداران ایرانی که به المپیک توکیو ۲۰۲۰ راه یافتهاند پرداخته شده است. برچسبها ایران توکیو المپیک 2020 توکیو وزنه برداری اینفومهر اینفوگرافیک مطالب مرتبط با کاراتهکاران ایرانی در المپیک آشنا شوید با دومیدانیکاران ایران در المپیک آشنا شوید با تکواندوکاران ایرانی در المپیک آشنا شوید مدالهای المپیک چقدر میارزند؟ با شمشیربازهای ایران در المپیک آشنا شوید موفقترین ورزشکاران المپیک موفقترین ورزشکاران ایرانی تاریخ المپیک با تیراندازان ایران در توکیو آشنا شوید
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