دره زید در ۲۵ کیلومتری شهرستان بدره از توابع استان ایلام دارای آثار قدیمی و تاریخی از جمله انبارهای گندم است.

دره زید در ۲۵ کیلومتری شهرستان بدره و ۱۰۵ کیلومتری ایلام قرار دارد. این منطقه دارای طبیعت بکر و دره‌های بزرگ و زیبایی است که در استان بی نظیر است. در ورودی دره خانه‌های قدیمی و انبارهای گندم در دل کوه کنده شده که در ادوار گذشته مورد استفاده برای نگهداری آذوقه بوده و تا کنون بر جای مانده که قدمت آنها شاید از ۲۰۰ سال بیشتر باشد. این آثار به تازگی در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده است.