رونق تولید فرش دستبافت در روستاهای ایلام

تولید فرش دستبافت یکی از مهمترین ظرفیت های زنان روستایی در استان ایلام به شمار می رود.
بافت فرش دستبافت از گذشته تاکنون در استان ایلام رونق داشته است. بسیاری از زنان روستایی دارای توانمندی بافت فرش دستبافت هستند. امروزه در روستاهای استان کارگاههای فرش دستبافت علاوه بر اینکه باعث رونق تولید فرش شده، باعث منبع درآمدی برای زنان روستایی شده است. روستای «آب چشمه» از توابع شهرستان بدره یکی از مناطق مهم تولید فرش دستبافت در استان ایلام شناخته میشود. متاسفانه به رغم توانمندیهای بسیار بالای بانوان این روستا در فرش دستبافت، میزان دستمزد قالیبافان بسیار ناچیز است، مثلاً برای بافت یک فرش دستبافت ۱۲ متری که یک سال طول میکشد، به هر قالیباف ماهانه از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میشود در حالی که ارزش فرش بافته شده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است. مشکلات بیمه از دیگر معضلات قالیبافان است، اکثر زنان قالیباف بیمه ندارند و با مشکلات جسمی زیادی مثل کاهش بینایی مواجه هستند. فرشهای دستبافت ایلام به دلیل کیفیت بالا در مناطق مختلف کشور دارای مشتری است.
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