آیین آغاز کلان پروژه احیای تراث مفاخر استان مرکزی

کلان پروژه احیای تراث علما و مفاخر استان مرکزی در اراک آغاز شد.

کلان پروژه احیای تراث مفاخر استان مرکزی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه در اراک کلید خورد.

در این مراسم محمود خدابخشی پژوهشگر تاریخ معاصر اراک و حجت الاسلام علیرضا اسفندیاری شرح مختصری از احوال و آثار آقانورالدین عراقی را ارائه کردند.

گفتنی است این پروژه به همت کانون خانه حکمت در حال انجام است و در گام نخست ۶ اثر «نورالایمان»، «القرآن و العقل»، «رساله بعض الحالات»، «الفواید العرفانیه»، «رساله فی العقاید» و «شرح دعای الصباح» از آیت الله آقانورالدین عراقی تا پایان سال جاری تصحیح و برای چاپ آماده می‌شوند.