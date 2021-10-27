فصل « انار چین »

هر سال با نزدیک شدن به نیمه پاییز برداشت انار از باغات انار الموت غربی آغاز می‌شود و روستاهای «انبوه» و «نوده » و «لات» بیشترین باغات زیر کشت انار در منطقه رودبار الموت را دارند.

اهالی منطقه هر سال در حوالی نیمه پاییز سختی جاده‌ی پرپیچ و خم را به جان می‌خرند و از هر سمت و سویی خود را به محل رسانده تا در جشن انار چین و برداشت و فرآوری و انبار این محصول شرکت کنند. زنان و دختران روستا لباس محلی می‌پوشند و هم پای مردان در برداشت انار مشارکت می‌کنند. انار میوه‌ای بهشتی که خاستگاهش ایران است و ایران بزرگترین تولید کننده انار در دنیاست. میزان سطح کشت این محصول حدود ۱۷۰ هکتار است و حدود ۳۰۰۰ هزار تن انار در باغات این منطقه برداشت می‌شود.