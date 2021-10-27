دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و فولاد خوزستان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور با پیروزی ۳ بر صفر تیم آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به پایان رسید.

نیمه اول این دیدار با تساوی شاگردان خطیبی و ویسی پایان یافت اما در نیمه دوم بازی این آلومینیوم بود که توسط علیرضا نقی زاده دقیقه ۵۹ گل اول را به ثمر رساند. در ادامه کار تلاش فولاد برای به تساوی کشاندن بازی حاصلی نداشت و آریاکیا و علی فاتح دو گل دیگر در دقایق ۸۵ و ۹۰ برای آلومینیوم به ثمر رساندند تا شاگردان خطیبی اول برد خانگی خود را جشن بگیرند.