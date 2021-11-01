دیدار تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و پرسپولیس

دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم و پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با پیروزی ۱ بر صفر آلومینیوم در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک به پایان رسید.

در نیمه اول این دیدار، شاگردان خطیبی از همان ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند اما هر چه زدند به در بسته خورد و توپ‌ها تبدیل به گل نشد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۳ علیرضا نقی زاده در شلوغی محوطه جریمه پرسپولیس صاحب توپ شد اما ضربه این بازیکن با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد اما این پایان کار نبود و سه دقیقه بعد بار دیگر علیرضا نقی زاده روی فراری زیبا برای آلومینیوم در دقیقه ۶۶ موفق به گلزنی شد.