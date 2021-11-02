۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱

مینا نوعی

قهرمان المپیک پای بساط سیگار فروشی!

«سجاد پیرآیقرچمن» قهرمان ناشنوای ۲۸ ساله جهان این روزها در کنار پدرش در چهارراه ابوریحان تبریز مشغول فروش سیگار است.

مدال طلای پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی ۲۰۱۲ بوسان، مدال نقره المپیک ۲۰۱۳ بلغارستان، مدال طلای پرتاب دیسک و برنز پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی ۲۰۱۵ چین تایپه، مدال برنز پرتاب دیسک مسابقات جهانی ۲۰۱۶ بلغارستان، مدال طلای پرتاب دیسک المپیک ۲۰۱۷ ترکیه و … تنها بخشی از افتخارات سجاد پیرآیقرچمن است که حالا در میان بی‌مهری روزهایش را پای بساط سیگارفروشی می‌گذراند.
سجاد پیرآیقرچمن باوجود وعده‌های مکرر مسئولان برای اشتغال همچنان شغلی ندارد و به پدرش در سیگارفروشی کمک می‌کند، موضوعی که طی روزهای اخیر به سر خط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ویدا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      83 3
      پاسخ
      بنده خدا اگه پارتی نداره بیخود بخودش زحمت نده با مدال المپیک نمیشه کارپیداکرد ولی با توصیه یکی از اقازاده ها .....حتما!
      • محمد IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        23 2
        درود بر شرفش سجاد عزیز تو دل همه ما ایرانیها
      • 12/35 RO ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
        0 1
        داداش ترکیه و بلغارستان کی المپیک برگزار کردند که ایشون اونجا مدال گرفته تازه تو سال های 2013و2017که اصلاً سالهای المپیکی نبودند
      • سهند IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
        0 0
        من نظرم به اونی هست از پرچم رمانی استفاده کرده اولا ۲۰۱۶المپیک هست دوما معلومه ورزشکار نیستی فقط اینو میگم اصلا یه ورزشکاری که پرچم مقدسش رو بالا میبره اون جوان اهل پرستش هست پس اونا از شهدا چه فرقی دارند ایران تو دنیا اولین کشور پولدار جهان هست اگه یه محصولی باشه تو این مملکت یه فقرا وجود نداشت مت
    • شهروز IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      78 4
      پاسخ
      قابل توجه مسوولین دلسوز....
      • سرباز بازنشسته IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        15 1
        مگه مسعول دلسوز توی این ملک پیدا میشه یکی را اسم ببر !!حیف از این جوانان عزیز نیست مثلا ایران ثرمندترین کشور است .تو گینه بی سااو بود حالا اقای خودش بود .ایران یعنی تمام
    • رضا IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      77 11
      پاسخ
      آفاابنجا ایران است، بروبه آذربایجان، ترکیه ارمنستان ، چه می دونم حتی مغولستان ، شغل ومنزل که می دهند هیچ ، دور سرت هم می گردند. اما خوب اینجا وطن دیگر ، چه می شود کرد.
      • ماهک ادیب IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        19 22
        تو این شرایط از آب گل آلود ماهی نگیر شما لطفاااا
      • صادق IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        17 16
        شما برو مغولستان ،دو ماه دیگه جاگیر شدی خبرشو به ما بده
      • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        10 8
        همین که مثل شماها وطن فروشی نمیکنه خوبه .ایول به غیرتت
    • ايراني IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      45 6
      پاسخ
      مسئولين ورزش سرشون سلامت.
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      134 6
      پاسخ
      حالا اگه همین بنده خدا بره تو کشوری دیگه ادامه ورزش بده ......... می گویند وطن فروش و منافق
      • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        61 4
        گل گفتی
      • ایرانی IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        24 3
        گل گفتی هیچ مسئولی دلسوز مردم نیس حیف مردم عزیز و نجیب کشورم
      • رضا IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        18 3
        واقعا ۴
    • نادر IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
      52 0
      پاسخ
      وای برما ، وای بر مسئولین غافل ما
    • IN ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      69 5
      پاسخ
      حالا اگه بنده خدا بره پناهنده بشه میگن وطن فروش تو ایران هم ک ب ورزشهای انفرادی بها نمیدن
      • شما خودت یه پا مستعمره ای آدم اگر ایرانی باشه شده IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        16 0
        این آدم رو باید از دست تا پاشو طلا گرفت
      • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        3 1
        منظور از ک ب. استان کهگیلویه و بویراحمد است
      • :))) IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        1 0
        دقیقاً درسته متاسفانه 😔 در ضمن کامنت پایینی،منظور از ک ب، همون که به هست🙂
    • IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      47 1
      پاسخ
      درود بر شما پهلوان ایرانی ، خجالت بر مسولین.
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      56 1
      پاسخ
      لعنت به این همه بی عدالتی وتبعیض وبیکفایتی حاکمین مفتخوررانتخوار
    • یه ایرانی IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      64 9
      پاسخ
      قابل توجه اونایی که به کیمیا علیزاده ها میگفتن وطن فروش. وطن فروش و منافق مسئولای بی خرد و کلاس ایرانم که چند میلیارد چند میلیارد پول میدزدن .دریغ از نگاه به جوون های با استعداد ایران
      • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        12 11
        واقعا گل گفتی مرحبا
      • صادق IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        12 17
        کیمیا علیزاده که وطن فروشه مطالب رو بت هم قاطی نکن ،مصادر به مطلوب ممنوع
      • زنده‌باد سیستان. سیستانی بلوچ نیست هم وطن. IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        0 3
        کیمیا علیزاده همه چیز داشت ولی خودش رفت
    • روح الله IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      66 1
      پاسخ
      واقعا درد است ... یک تار موی گندیده این سجادها می ارزد به امثال همه آقازاده های حرام خور
    • حسین IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      32 3
      پاسخ
      واقعا نظر میخواهید مسئولان شوخی میکنن از نوع خرکی کو مسئول مگر داریم مشغول این هستن چطور پول وردارن برن خودشون هم میدانن
    • IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      46 1
      پاسخ
      اونوقت گلایه میکنن چراورزشکاراازتیران میرن
    • ممد...شوشتر IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      31 3
      پاسخ
      باسلام..ازشهریاراقای دایی تقاضادارم به این جوون بامرام کمک کنه..بادرود
      • حسین IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        1 2
        چشم در اسرع وقت رسیدگی میشود
    • مهران IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      68 7
      پاسخ
      اینجا ایران است مهد دلیران!! اما فقط تو کتاب‌ها. اینجا ایران است مهد آقا زادها، داماد سرخونه ها، اینجا ایران است مهد اختلاسگران
      • صادق IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
        5 14
        امثال شما هم منتظرن همچین چیزهایی ببینن،در جا این پیام تکراری رو بفرستن چه ربطی داره اخه!!
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      15 2
      پاسخ
      من به جاش بودم میرفتم ی کشور دیگه مثل بقیه که رفتن. هم بهم بها میدادن هم امکانات. اینجا ایرانه هرچی پارتی داشته باشی و خانواده و فک و فامیل مسئولین باشی بی استعدادترین و به درد نخورترین هم باشی ارزشت بیشتره و رفاه بیشتری داری
    • IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      14 4
      پاسخ
      دیوانه س..... برو ی کشور دیگه پناهنده شو اینجا قهرمان نمیخوان معتاد میخوان ک بتونن زور بگن....
    • Nima IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 16
      پاسخ
      البته فیلم بازی کردن و یه نوع اعلام اعتراض است وگر دیگه یه قهرمان اینقدر ببو نیست که بره سیگار فروشی
    • رضا انصاری کیا IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 13
      پاسخ
      اینا فیلمشونه که عکسارو رسانه ای کنن مسعولین ببین برن سرکار یا شاید مثل گرایی درخواست وزارت نفت داده کارمند نفت بشه...این کلکا قدیمی شده...برو سبزی بفروش... مگه حتما داخل مملکت باید قهرمان یا شهید بشی ببرنت سرکار واقعا متاسفم تبعیض تا کی؟
    • حسن IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 0
      پاسخ
      پول مملکت فقط مال آقازاده هاست.مملکت مال اوناست.ما هم زیر دستاشونیم.خودمون اینو میخوایم.همه جلوشون خمو راست میشیم.از ماست که بر ماست
    • اسماعیلدوست RO ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 0
      پاسخ
      ،،وقتی بزرگان(علم وادب هنرمندان شعرا پیشکسوتان ورزش نویسندگان اساتیددانشگاه ها رجال سیاسی معلمان بزرگ رزمندگان دفاع ازنوامیس ما)که خودشاهدآنم،درنهایت فقر و نداری=باریشخند ارباب عیش=می میرند ،زندگی امثال ،،سجادها،،جای شکر دارد خوشا به غیرتش،،
    • سامان IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      9 0
      پاسخ
      از ماست که برماست
    • حامد IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      11 0
      پاسخ
      تأسف تأسف تاسف
    • حسین IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      11 0
      پاسخ
      هزاران تاسف،شرم بر مسئولین ورزشی
    • بهروز IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 8
      پاسخ
      قهرمان ازت ممنونیم و بخاطر بی مهری نسبت به شایستگی هات ازت تشکر میکنیم . تویی که وطنت ناموس زندگیت را به رفتن از ایران نفرختی قدردان شما و عزیزانی همچون تو هستیم . ای کاش این خاک سعید مولایی هایی به بار نمی آورد . همیشه سبز و جاویدان در کنار پدر و خانوادت برقرار باشی قهرمان
    • فرشید IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      5 0
      پاسخ
      میگی فحش نده میگیم چشم بالاغیرتا شما هم بگین چند نفر فحش دادن شما منتشر نکردین با سپاس از مسئولین
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 13
      پاسخ
      حالا مسئولان کاری نکردند خودش چی یکم ادم باید جربزه داشته باشه سیگار فروشی کار شد
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      7 0
      پاسخ
      برادر قهرمانم با تمام وجود برای گره گشایی از کارت دعا می کنم خدا از باعث و بانیش نگذره
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 1
      پاسخ
      اگه رفت برای یک کشور دیگر مسابقه بده حتما وطن فروشه!!!
    • ..... IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 0
      پاسخ
      خیلی از جوونای با استعداد همنیجوری تلف شدن...حیف
    • علی عبدلی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 0
      پاسخ
      شرم به این این مسئولیین ، موفقیت در ایران رابطه مستقیم با پول پارتی داره مدرک عالی و قهرمانی المپیک نمی شناسه، فقط رابطه رابطه رابطه ، خودم فوق لیسانس دانشگاه دولتی مالک اشتر تهران هستم بیکارم،
    • امید IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      12 0
      پاسخ
      قابل توجه آقایون دززززززززدددددد و ملت بیچاره کن
    • مهدی IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      9 0
      پاسخ
      از مسئولان کشور مان بیشتر از این هم توقعی نیست
    • هادی صیاددقتکار IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      7 1
      پاسخ
      بناز به قدرت خدایی که اوست کسی که قدر و منزلت بزرگان را درک میکند و بر روی زمین چنین درکی حتی ذره ای نیست گویا.نامت جاوید باد
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      3 0
      پاسخ
      جای تاسف است ،مسولین باید جوابگو باشن از ریس فدراسیون گرفته تا وزیر ورزش .یه نکته در این اقدام وجود دارد و این نکته این است چرا ورزشکار ملی به هر دلیلی چیزی را میفروشد که در تضاد با ورزش است این کار چای تفکر دارد
    • AE ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      7 0
      پاسخ
      سلام ای بابا مثل اینکه تو ایران نیستی من جانباز جنگ هستم هیچ کس تو این همه سال نگه مرد یا زدی این هم مثل من
    • ایرانی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 0
      پاسخ
      خیلی مرد تشریف داره مونده تو ایران پایش را درترکیه بگذاردبا تشریفات وخیرمقدم وامکانات کامل زندگی مواجه می‌شود متاسفم
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      7 0
      پاسخ
      ای وااااای اینو کجای دلمون بذاریم پروردگارا خودت به درد آبرو دارا برس
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 7
      پاسخ
      اینکه از بی عرضگی مسئولین این کار را انجام داده شکی نیست ولی شما که ورزشکاری سیگارفروشی چرا؟ لااقل یک شغل دیگر انتخاب میکردی!
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      چرا آنقدر مهاجرت زیاد داره میشه ،،یک از هزار دلیل ،،همین رها کردن جوانان،،،به حال خود. بدتر از جنگ ،تحریم، رها کردن جوانان و به این صورت باشه دیگه تا دو دهه دیگه پیری تمام جامعه فرا میگیره،،،،اقا ریسی به فکر باش.
    • علی IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      8 2
      پاسخ
      خاک بر سر مسئولین بی کفایت...یکی نیست به این آقای محترم بگه برو پناهنده ی یه کشور خارجی بشو هم خودت رو نجات بده هم پدرت از این فلاکت در بیاد و....
    • رضا IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      6 1
      پاسخ
      اصلا حرفی برای گفتن نیست😃😔😔😔😔
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      10 1
      پاسخ
      حالا به یکی از مسولین میگیم یه کارت مسدود ا ملیونی بهش بده😃😃😂😂
    • ناشناس IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      4 0
      پاسخ
      از این مملکت دیگه چیزی در نمیاد، تا وقتی آقازاده و دزدی باشه بساط مردمم همینه الانم میدونم که من اینجا دارم تایپ میکنم یه آقازاده ای داره اون ور آب عشق میکنه به ریشمونم میخنده
    • یاحق IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      مردم یارانه نمی خوان فقط جنس هاروبه حالت اولی برگردونیدوجلوی دلالان بگیریدنه این که باآنهاباشید۴۰تومن به مردم میدین ولی درمقابل میلیون هامیگیریدازخدابترسیدممنون
    • AE ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      0 3
      پاسخ
      خودش ورزشکاره اونوقت سیگار میده دست جوونای مردم واقعا که بجای اینکه الگو باشی حداقل یچی دیگ بفروش... آخه سیگارررر
    • کامران IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      من،که مسئول نیستم اشکم درآمد . مسئولان مربوطه مگه احساس ندارند غیرت ندارند مگه ما چند تا ازاین افراد توایران،داریم که وضعیت اقتصادی اونها این طوری باشه
    • ابراهیم IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      درود به شرف این ورزسکار باغیرت اگه یکی دیگه بود شاید می رفتبه یکی از کشورهای خارجی حتماً ارزشش رو قدر می دونستن برای مسئولین بی مسئولیت واقعاً باید تاسف خورد😔
    • وطن IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      مسئولین باید از اسمی که برایشان میزارند خجالت بکشن به جای مسئول باید نام اونها رو گذاشت ماست فروش برای اینکه همیشه وعده میدن بعد ی مدت همه چی رو ماست مالی میکنن شرم بر شما
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
      0 1
      پاسخ
      شما دنبال علاقه شخصیت رفتی مدال هم آوردی برای خودت نه کسی دیگری متاسفانه چراشما که ورزشکاری سیگار میفروشی برای جوانان مملکت شما بایداگلوباشی شما که از سیگارفروشی خونه و زندگی به اون خوبی داری از چی زندگیت می نالید بزار یدکسانی که حتی فرش زیرپاشون نیست وهمه کارهم برای ملکتشون کردن ناله کنن نه شما