قهرمان المپیک پای بساط سیگار فروشی!

«سجاد پیرآیقرچمن» قهرمان ناشنوای ۲۸ ساله جهان این روزها در کنار پدرش در چهارراه ابوریحان تبریز مشغول فروش سیگار است.

مدال طلای پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی ۲۰۱۲ بوسان، مدال نقره المپیک ۲۰۱۳ بلغارستان، مدال طلای پرتاب دیسک و برنز پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی ۲۰۱۵ چین تایپه، مدال برنز پرتاب دیسک مسابقات جهانی ۲۰۱۶ بلغارستان، مدال طلای پرتاب دیسک المپیک ۲۰۱۷ ترکیه و … تنها بخشی از افتخارات سجاد پیرآیقرچمن است که حالا در میان بی‌مهری روزهایش را پای بساط سیگارفروشی می‌گذراند.

سجاد پیرآیقرچمن باوجود وعده‌های مکرر مسئولان برای اشتغال همچنان شغلی ندارد و به پدرش در سیگارفروشی کمک می‌کند، موضوعی که طی روزهای اخیر به سر خط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رفته است.