طبیعت بی جانِ جاندار

تأثیر بشر بر محیط زندگی و جهان اطرافش امری انکار ناپذیر و ناگریز است. چه این تأثیر به شکل مثبت و یا منفی باشد. خواه در زندگی شهری باشد یا طبیعت. عکاسی با محوریت انسان یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین سوژه‌ها برای هنر عکاسی بوده و هست. اما آنچه در این مجموعه محوریت می‌یابد تأثیر انسان بر محیط زندگی اطرافش هست بدون آنکه خود در آن حضور فیزیکی داشته باشد. عکس‌ها در مورد رد پای انسانهاست، در مورد آثار حضور انسان‌ها. تأثیری که ما ناآگاهانه با کمک اشیا روی کیفیت بصری محیط اطراف خود می‌گذاریم و به نوعی تصویر سازی محیط اطرافمان دست می زنیم. تصویر سازی که روی کیفیت ظاهری محیط زیستمان تأثیر می‌گذارد، آنها را تغییر می‌دهد، به آنها هویتی جدید می‌دهد به آنها معانی زشت یا زیبا می بخشد.