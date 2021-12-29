۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۶
همایش علمی پژوهشی مکتب حاج قاسم، دانشگاه و رسانه صبح روز چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور و سخنرانی محمد مهدی طهرانچی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولایت فقیه، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمید رضا مقدم فر دبیر ستاد مردمی دومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی سوهانک واحد تهران مرکز برگزار شد.
در حاشیه این همایش نمایشگاه هنرهای تجسمی با محوریت رشادتهای شهید حاج قاسم سلیمانی نیز برپا شد.
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