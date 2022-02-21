۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷

مهرداد صفرپور دهکردی

آبرسانی با تانکر در شهرکرد، بام ایران

شهرکرد بام ایران با مشکل در تامین آب شرب مواجه شده است و هم اکنون تامین قسمتی از آب شرب مورد نیاز این شهر توسط تانکر های آبرسان انجام میشود.

چهارمحال و بختیاری که طی سالیان گذشته ۱۱ درصد از آب کشور را تأمین می‌کرد در چند سال اخیر با خشکسالی شدید و تغییر اقلیم مواجه شده است. از سویی به دلیل مدیریت غلط و استفاده نادرست از آب‌های زیر زمینی به جای آب‌های جاری در این استان موجب شده که ۹۵ درصد از دشت‌های چهارمحال و بختیاری در حالت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گیرند.

طی هفته‌های اخیر مشکل آب شرب در مرکز استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهم‌ترین اخبار بوده، مشکل آب در این شهر به گونه‌ای بود که موجب شد مسئولان مجبور به آب رسانی سیار شوند و توسط تانکر، آب مورد نیاز مردم شهرکرد را تأمین کنند.

برخی مسئولان علت این مشکل را یخ زدگی منابع آبی سرچشمه آب کوهرنگ عنوان کرده‌اند، اما این مسئله موجب شد تا بیش از پیش اهمیت تأمین آب شرب پایدار و تکمیل و بهره برداری از طرح انتقال آب بن- بروجن برای همه روشن شود.

هم اکنون ۲۲ تانکر برای انتقال آب به مخازن شهرکرد از دیگر استان‌ها تهیه و تأمین شده است، این مهم برنامه کوتاه مدت برای حل مشکل آب می‌باشد.

تانکرهای آبرسان در پنج نوبت آب مورد نیاز شهرکرد را روزانه از شهرهای سامان، نافچ و فرخشهر به مخازن شهرکرد منتقل می‌کنند و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و پیش بینی افزایش مصرف آب، صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب تا برطرف شدن مشکل آب شهرکرد مورد تصور می‌باشد.

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    نظرات

    • موسی الوانی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      28 2
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      شهرکرد پایتخت آب ایران بود. چه بلایی سر این سرزمین اومده. باور نکردنیه
      • بی نام IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
        6 1
        زمانی که آب را از سرچشمه به غارت ببرند همین می شود
      • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
        5 10
        شهرکرد آبش کجا بود شهرکرد ،یک ده مثل دهات اطراف بود که مرکز استان شد و در طول ۱۵ سال گذشته با وجود خشک سالی ،آپارتمان های آن به صورت قارچ گونه ای افزایش یافته است والان هم به جای اینکه از اردل و لردگان که رودخانه دارند آب بیارند دارند از چاههای کشاورزی که زیر زمینی است آب می اورند.
    • احسان. ح IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 0
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      واقعا اتفاق دردناکیه. افسوس باید خورد به حال این نوع مدیریت منابع آبی.. ممنون از گزارش خوبتون
    • مرضیه IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 1
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      واقعا ناراحت کنندست شهرکرد مگه میشه آب نداشته باشه؟
    • امیر محمد IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 0
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      خدایی این حق هست ما در بعضی از شهر ها مشکل فشار داریم.بعضی وقت ها آب قطع میشه. در بعضی از شهرستان ها بعضی از نقاط آب ندارن بعد میگن رفع می کنیم. غیر از این رود زردکوه الان از بوی لجن و کثافت خمیر مایه بی داد می کنه،بعد گفتن مشکلی نداره آقایون سیاستمدار از این آب برای آبیاری مزارع و باغ ها استفاده م
    • بی نام IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      4 1
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      واقعا جای تأسف هست به دلیل بی تدبیری و مدیریت نادرست وزیاده خواهی استان همجوار چرخه آب این استان از بین رفته با وجود سرما و بارش امسال بی آبی در شهرکرد به حدی رسیده که برای شرب هم مردم دچار مشگل هستند از اول زمستان دچار کم آبی شدید شده این در حالی هست که خیلی از منازل سیستم گرمایشی هم کار نمی کرد
    • هموطن IR ۲۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 3
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      با این حرفها قصور و کم کاری های خودشان و رفع معضلات و بجای اینکه از حوضه ابریزی که بیشترین جمعیت استان در ان قرار دارد - حوضه کارون - طرح غیر قانونی بن بروجن را توجیه نکنید و تیشه به ریشه زایندهرود بیشتر نزنید
      • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        0 0
        دبی زاینده رود در زمان های قدیم هم کمو زیاد میشد برو عکسهای تاریخی مال زمان قبل از احداث سد رو ببین حساب کار دستت میاد
    • کیوان IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      3 1
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      شهرکرد بام ایران ۹۷درصدش در حوضه ی ابریز کارون هست و این حوضه سالانه به طور متوسط نزدک به ۳۰ میلیارد متر مکعب اب داره، نیاز ابی مردم شهرکرد فقط ۱۵۰ میلیون متر مکعب در ساله، حالا چرا مردمش اب ندارن رو از مسئولینش باید پرسید. ولی با این اخبار میخان از حوضه بحران زده زاینده رود طلب اب کنن
    • Armin IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      1 0
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      نابودش کردن دزدیدنش و دارن چپاولش میکنن
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      1 4
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      اینکه با تانکر آب میبرند دلیل کم آبی نیست دلیلش اینه که لوله کشی نشده مسئولینش باید این کاررو میکردند که نکردند
      • ناشناس IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        0 1
        جناب شهرکرد مرکز استانه لوله کشی نکردن
      • IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
        0 0
        لوله کشی شده ست منتها وقتی آب رو بی جهت و بدون مدیریت انتقال میدن ب استانهای مجاور وضعیت میشه اینی ک الان گزارش میکنن با افتخار
    • آسوران اژدهای پارس IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      3 0
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      اون زمانی که تو زمین های کشاورزی شهرکرد راه میرفتیم همینجوری آب میومد بالا، ولی متأسفانه انقدر آب استان ما را بدون در نظر گرفتن نیاز مصرف آب مردم خودمون به استان های کویری و فاقد آب شرب صادر شد که امروز باید خودمان با تانکر آب شرب خود را تامین کنیم و باید منتظر شرایط بدتر برای مردم استان باشیم بدرود
    • ناشناس IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      7 1
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      حالا باید تشکر کرد از اصفهانیا،کشاورزاتون که دق دقتون بود بهشون اب برسه رسید؟؟ حالا برای ماهم تانکر های اب میرسه بخاطر شما
    • من IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 3
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      ما قبل از انقلاب از شهرکرد کوچ کردیم اومدیم اصفهان..چرا چون رود داشت و هواش خیلی خشن نبود و... هنوز روستای ما قنات داره یعنی آب جاری نداشته ...همه جای چهارمحال پر آب نیست..بله مرکز آبه ولی رودخونه زاینده رود مال امروز و دیروز نیست..مغالطه نکنیم....
    • علی IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 1
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      مگه میشه شهرکرد و تانکر؟ همه جای ایران رو آب میده شهرکرد
    • . IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      5 1
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      وقتی با تونل هایی که از نظر اندازه یه تریلی به راحتی توش جا میشه، آب استان چهارمحال رو انتقال میدَن تا کویر رو آباد کنن... وقتی استانِ مجاور که خشک و کویریه مدام آب برای صنعت و کشاورزی طلب می‌کنه اونم کشتِ محصولاتی مثل برنج... وقتی صنایع آب بری مثل فولاد و ذوب آهن تو یه شهر بی آب ایجاد شده...
    • مهدی IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      7 1
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      درحدود۳۶۰میلیون مترمکعب آب کوهرنگ سرچشمه زاینده رود چهارمحال صرف آشامیدن اصفهان و۲۰۰میلیون مترصرف صنعت اصفهان و۱۸۰میلیون هم کشاورزی اصفهان و۱۰۰میلیون مترصرف یزد هر ساله می شود بعد استان چهارمحال محتاج آب آشامیدنی ا خوب بااین مدیران که مدیریت گلوگاه آبی چهارمحال را در دست دارند باید چطور برخورد کرد
    • ایران IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      3 0
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      ظلم آمریکا یا اصفهان نداره داره در حق مردم مظلوم شهرکرد ظلم میشه. سرما میگرن سینوزیت مصرف زیاد گاز بخاطر هوای سرد.
    • IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      2 3
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      کارون چهار در چهارمحال واقع شده و شهرکرد اب ندارد خیلی مسخره وتابلواست میلیارها اب پشت سد کارون چهار است ومیخواهند برای بن بروجن از رودخانه خشک شده زاینده رود اب ببرند واقعا مسخره نیس وتابلو است که میخواهند اصفهان را نابود کنند شک نیس
    • فرزاد IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      3 1
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      تنها دلیلش اینه آب شهرکرد رو به اصفهان میفرستن چرا مایی که شهروند شهرکرد هستیم سرما برف تحمل کنیم ماشینمون خراب بشه از سرما ولی آب نداشته باشیم خدایا خودت به دادمون برس یه زمانی آب پل زمان خان معروف بود به خون چون خیلی عمیق بود و جریان آب خیلی سرعت داشت الان هیچ آبی نیست کی پاسخگوعه ؟ مردم حتما ؟
      • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        1 0
        من هم باهات موافقم من یکی از عامو هام که کوچیک بود تو همون آب مرد
    • رضوی IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
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      شهرکرد را آب کش کردند. انتقال آب به یزد رفسنجان کاشان اصفهان فولاد ذوب آهن. کدوم کشوری میاد آب مایه حیات رو صرف قراضه آهن بکنه ؟ مسعولین به خودتون بیایید فاجعه در راهه. به خودتون بیای دست از پروژه های ضد محیط زیستی بردارید. بزرگترین دشمن مملکت خکسالی و قحطی است. محیط زیست باید قوی ترین نهاد کشور بشه
    • جواد IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
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      خدا لعنت کنه مسئولین بی فکر و که باعث نابودی این استان شدن من نمیدونم اینهمه آب رو کجا میبرن، هر کجا میرفتیم پر بود از چشمه، الان دیگه همه خشک شدن،. تونل بزرگ کوهرنگ هم خشک کردن ولی از بس مردم اعتراض کردن تا حدودی آبش رو برگردوندن، البته اگه بازم خشکش نکن
    • محمدی IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 0
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      تا فرصت هست و این سرزمین نابود نشده و تبدیل به یک کویر مرتفع نشده طرح های انتقال آب را متوقف کنید !
    • مهدی IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
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      شهرکرد و بی آبی ؟! آخر الزمانه
    • دانیال IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 4
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      با م ایران فریدونشهر هست نه شهر کرد
    • اشکان IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
      3 0
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      این واقعا درست نیست. کنار چشمه باشی و تشنه باشی.
    • IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
      1 0
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      مسئولین خجالت بکشین. روستای ما لب جاده است اما مسخره تمام ایران شدیم آب خوردن نداریم