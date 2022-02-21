آبرسانی با تانکر در شهرکرد، بام ایران

شهرکرد بام ایران با مشکل در تامین آب شرب مواجه شده است و هم اکنون تامین قسمتی از آب شرب مورد نیاز این شهر توسط تانکر های آبرسان انجام میشود.

چهارمحال و بختیاری که طی سالیان گذشته ۱۱ درصد از آب کشور را تأمین می‌کرد در چند سال اخیر با خشکسالی شدید و تغییر اقلیم مواجه شده است. از سویی به دلیل مدیریت غلط و استفاده نادرست از آب‌های زیر زمینی به جای آب‌های جاری در این استان موجب شده که ۹۵ درصد از دشت‌های چهارمحال و بختیاری در حالت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گیرند.

طی هفته‌های اخیر مشکل آب شرب در مرکز استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهم‌ترین اخبار بوده، مشکل آب در این شهر به گونه‌ای بود که موجب شد مسئولان مجبور به آب رسانی سیار شوند و توسط تانکر، آب مورد نیاز مردم شهرکرد را تأمین کنند.

برخی مسئولان علت این مشکل را یخ زدگی منابع آبی سرچشمه آب کوهرنگ عنوان کرده‌اند، اما این مسئله موجب شد تا بیش از پیش اهمیت تأمین آب شرب پایدار و تکمیل و بهره برداری از طرح انتقال آب بن- بروجن برای همه روشن شود.

هم اکنون ۲۲ تانکر برای انتقال آب به مخازن شهرکرد از دیگر استان‌ها تهیه و تأمین شده است، این مهم برنامه کوتاه مدت برای حل مشکل آب می‌باشد.

تانکرهای آبرسان در پنج نوبت آب مورد نیاز شهرکرد را روزانه از شهرهای سامان، نافچ و فرخشهر به مخازن شهرکرد منتقل می‌کنند و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و پیش بینی افزایش مصرف آب، صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب تا برطرف شدن مشکل آب شهرکرد مورد تصور می‌باشد.