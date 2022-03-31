۱۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۸

عصمت اسماعیلی

گردشگری تجاری در گناوه

بازار بندر گناوه در روزهای نوروزی مملو از جمعیت مسافران و گردشگرانی از نقاط مختلف کشور است.

بازار گناوه از مهمترین جاذبه‌های گردشگری در این بندر و یکی از دلایل حضور گسترده گردشگران و مسافران به این شهر است.

گردشگری تجاری از جاذبه‌های ارزشمند گناوه است که اگر مورد توجه مسئولان قرار گیرد و مشکلات این بازار تجاری رفع شود می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بسیار خوبی در اشتغال و صنعت توریسم در استان و کشور باشد.

امسال و پس از دو سال محدودیت‌های کرونایی حضور گردشگران و مسافران به این بازار نیز حال و هوا و رونقی دوباره داده است.

اگر چه تورم بر این بازار نیز بی تأثیر نبوده است ولی استقبال گردشگران از این بازار در کنار سایر جاذبه‌های بی نظیر گردشگری شهرستان گناوه، نوروز امسال را برای این بندر و بندرنشینان خونگرم و مهمان‌نواز متفاوت کرده است.

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    نظرات

    • بهمن IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
      7 1
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      خاک پای شما سرمه چشم ما . مردم خونگرم و‌مهمانواز گناوه مشتاق دیدار هر ساله شما
      • ایران IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
        1 0
        باسلام خدمت شما دوست گرامی. تا روز چندم بازار گناوه ودستفروشها هستن ممنون
    • حسین شیرنژاد IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
      2 0
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      بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا وقتی وضعیت اقتصادی آحاد جامعه اینگونه باش،قطعا مسافرت و تفریحات مردم به همین منوال خواهد بود.در حقیقت مردم مجبورند برای گذران امورات زندگی، تفریحات سالم و بدون دقدقه ی خود را فدای گردشگری تجاری و تامین حداقل نیازهای خود نمایند.
    • محسن پورسلامت IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
      1 8
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      بدترین جایی که تا حالا سفر کردم
      • زهرا IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
        0 0
        چرا?
      • مسعود RO ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
        1 0
        اومدی گناوه خواستی هیچ هزینه ایی نکنی و برات خوشم بگذره
      • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
        1 0
        عزیزم کی دنبالت فرستاده اتفاقا جای چند نفر را اشغال کردی
      • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
        0 1
        دادن یه مشت جنس آشغال چینی به مردم اونم به قیمت گزاف
      • مسعود عظیما RO ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
        0 0
        درود دوست عزیز با برنامه ریزی بهتر خوش می‌گذرد
    • داودی US ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۲
      7 1
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      خوش آمدید به شهر بندر گناوه استان بوشهر
    • سورنا IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
      2 0
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      رواق منظر چشم من آشیانه توست...کرم نما و فرود ای که خانه خانه توست.البته ساحل بکر و قشنگش بیشتر جاذبه داره با اون موتور چهارچرخ های قشنگش.چون بهترین ساحل از هر نظر تو خاورمیانه رو داره
    • رضا IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
      1 3
      پاسخ
      قیمت اجناس باشهرخودتان تفاوتی نداردنپس الکی نریدگناوه تواین گرما وهوای شرجی من رفتم دربازارجریمه نودوپنج هزارتومانی هم بهم هدیه دادندهمجای ایران راگشتم وبدتترازاستان بوشهروگناوه برای سفرندیدم مردمانش همه طلب کاروبداخلاق من سفرامسالم راخراب کردم داداش شما نکن اگه می خواهی امتحان کن
      • یسنا IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۳
        3 0
        هه چی میگی تو هیچ کجا مهربونی و خونگرمی آدم گناوه رو نداره همه لیاقت اومدن به ابنجا و همکلام شدن با آدم هاشو ندارن