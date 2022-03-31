گردشگری تجاری در گناوه

۱۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۸
بازار بندر گناوه در روزهای نوروزی مملو از جمعیت مسافران و گردشگرانی از نقاط مختلف کشور است.
بازار گناوه از مهمترین جاذبههای گردشگری در این بندر و یکی از دلایل حضور گسترده گردشگران و مسافران به این شهر است.
گردشگری تجاری از جاذبههای ارزشمند گناوه است که اگر مورد توجه مسئولان قرار گیرد و مشکلات این بازار تجاری رفع شود میتواند زمینهساز تحولات بسیار خوبی در اشتغال و صنعت توریسم در استان و کشور باشد.
امسال و پس از دو سال محدودیتهای کرونایی حضور گردشگران و مسافران به این بازار نیز حال و هوا و رونقی دوباره داده است.
اگر چه تورم بر این بازار نیز بی تأثیر نبوده است ولی استقبال گردشگران از این بازار در کنار سایر جاذبههای بی نظیر گردشگری شهرستان گناوه، نوروز امسال را برای این بندر و بندرنشینان خونگرم و مهماننواز متفاوت کرده است.
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