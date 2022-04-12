اصفهان روی فرونشست

اصفهان - فرونشست در استان اصفهان همچون بمبی عمل می‌کند که در صورت بی توجهی مسئولان نسبت به این امر خطراتی را برای مردمان این استان به همراه خواهد داشت.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سید مهدی رضوی: در سال ۹۵ تنها ۲ درصد مساحت استان اصفهان با بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع درگیر فرونشست بود، اما بر اساس آخرین مطالعات حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع استان یعنی تقریباً ۱۰ درصد به صورت بسیار جدی و خطرناک درگیر فرونشست شده است.

از ۳۵ دشت استان اصفهان ۲۷ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند. وضع دشت‌های کاشان، گلپایگان، نجف‌آباد، مهیار شمالی، مهیار جنوبی-دشت آسمان، اردستان، اصفهان-برخوار، بادرود-خالدآباد، مورچه‌خورت و دامنه- داران از بحران نیز فراتر رفته است.