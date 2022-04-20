رونمایی از دستاوردهای مرکز نوسازی و ساخت قطعات شهید زرهرن نزاجا

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴
دستاوردهای جدید مرکز بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید زرهرن نزاجا صبح امروز ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، امیر علیرضا صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی، امیر احمدرضا پوردستان و امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر محمدحسن دادرس جانشین فرمانده کل ارتش، امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکننده، امیر قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.
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