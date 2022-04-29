راهپیمایی روز قدس در سمنان

راهپیمایی روز قدس با حضور پرشور مردم استان سمنان در مسیرهای از پیش تعیین شده و در بیش از ۵۰ نقطه با شکوه خاصی برگزار شد.

مردم استان سمنان از پیر و جوان و زن و مردم از شرقی‌ترین روستاهای کالپوش و میامی تا غربی‌ترین نقاط آرادان و ایوان کی در راهپیمایی روز قدس همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان حضور پرشوری را داشتند.

بیش از ۵۰ نقطه استان سمنان میزبان حماسه سازی مردم متدین و روزه دار استان بود که علی رغم گرمای هوا و شرجی که این روزها در استان حاکم است و مردم استان کویری و خشک سمنان، چندان به آن عادت ندارند، به میدان آمدند تا پشتیبانی خود را از آرمان‌های قدس شریف اعلام کنند.