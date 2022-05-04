قلعه بهستان در شهرستان ماهنشان

قلعه بهستان، قلعه و کهن دژی عظیم و زیبا و تاریخی استوار و ایستاده در مسیر رودخانه قزل اوزن، یکی از ۲۰ قلعه تاریخی شهرستان ماه نشان در استان زنجان است.

قلعه بهستان، قلعه و کهن دژی عظیم و زیبا و تاریخی استوار و ایستاده در مسیر رودخانه قزل اوزن، یکی از ۲۰ قلعه تاریخی شهرستان ماه نشان در استان زنجان است که قدمت آن به قرن پنجم هجری قمری تخمین زده می‌شود که جزو آثار تاریخی ناشناخته استان زنجان بوده و تنها چیزی که این اثر تاریخی را به فعالان و طرفداران میراث فرهنگی شناسانده، ثبت آن در میراث ملی است.

قلعه بهستان یکی از قلعه‌های تاریخی و مهم شهرستان ماهنشان در استان زنجان است که به علت شرایط زمانی خاص آن دوره، حاکمان برای دفاع از خود و مردم، اقدام به ساخت این قلعه کرده‌اند.