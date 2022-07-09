اولسبلنگاه؛ زیباترین ییلاق شمال ایران

شمال ایران از طبیعت بکر و زیبایی برخوردار است. به همین دلیل، استان گیلان که از استان‌های شمالی کشور است در فصل بهار و تابستان میزبان تعداد بی‌شماری گردشگر خارجی و داخلی است.

روستای اُلَسَبِلَنگاه یکی از ییلاقات سرسبز و خوش آب‌وهوای شمال کشور است که در ۵۰ کیلومتری غرب رشت و ۲۵ کیلومتری جنوب ماسال است. ییلاق اولسبلنگاه با داشتن طبیعتی بی‌نظیر و زیبا و اقیانوس ابری یکی از بهترین مقاصد طبیعت‌گردی محسوب می‌شود.

اولسبلنگاه نام روستایی ییلاقی و یکی از جاهای دیدنی ماسال است که در میان ارتفاعات کوه‌های تالش جای گرفته است. این ییلاق در ارتفاع ۱,۴۸۹ متری از سطح دریا قرار دارد و از زیبایی سحرانگیزی برخوردار است. ییلاق اولسبلنگاه مناظر بی‌بدیل و چشم‌اندازی تماشایی دارد.

ییلاق اولسبلنگاه تحت نظارت منابع طبیعی قرار دارد و امکان ساخت و ساز در این منطقه با مصالحی به‌جز چوب ممنوع است. این کار به حفظ طبیعت این منطقه کمک فروانی می‌کند. علاوه براین، اولسبلنگاه مجهز به شبکه برق‌رسانی نیست و برق مورد نیاز این روستا از موتور برق و پنل‌های خورشیدی است. همچنین اولسبلنگاه آب لوله‌کشی ندارد و آب آن از چشمه‌های گوارا و جاری منطقه تأمین می‌شود.

اولسبلنگاه یکی از روستاها و ییلاقات سرسبز ماسال و از دیدنی‌های گیلان به شمار می‌رود که در ۵۰ کیلومتری غرب رشت واقع است. این روستا از جمله ییلاقات میان‌کوهی ماسال است که در ارتفاعات کوه‌های تالش قرار دارد. سراسر ییلاق اولسبلنگاه پوشیده از سرسبزی و طراوت است که با کلبه‌های چوبی، گله‌های اسب‌های وحشی و اهلی و گاوهای اهالی روستا به مانند تابلوی نقاشی می‌ماند.

اولسبلنگاه اسمی تالشی است که از دو بخش اولَس و بِلَنگاه شکل گرفته است. اولس به معنی درخت ممرَز و بلنگاه به معنی جای بلند است.

طبیعت زیبای اولسبلنگاه با گل‌های مختلف پامچال، شقایق، سنبل وحشی، بنفشه و همیشه بهار پوشیده شده است.

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