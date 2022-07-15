مینا نوعی
۲۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۰

مینا نوعی

بازگشت نخستین گروه حجاج به آذربایجان شرقی

طبق برنامه اعلامی پروازهای بازگشت حجاج آذربایجان شرقی از ۲۳ تیر شروع شده است و تا ۲۵ تیر ماه به مدت ۳ روز و طی ۶ پرواز ادامه خواهد داشت

امسال تعداد یک‌هزار و ۲۷۵ زائر از آذربایجان شرقی با ۶ پرواز برای انجام مناسک حج تمتع به عربستان اعزام شدند.

بعد از گذشت ۲ سال وقفه در اعزام حجاج به دلیل بحران کرونا امسال اعزام‌ها به حج تمتع از سر گرفته شد و بنا به تصمیم وزارت حج عربستان متقاضیان بالای ۶۵ سال به حج تمتع اعزام نشدند و با توجه به شرایط کرونایی و تصمیم عربستان مبنی بر عدم گسترش این بیماری ۳۹ هزار و ۶۳۰ زائر واجد شرایط از کشورمان برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی اعزام شدند.

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
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      حجتان قبول حق باشد ان شاالله.