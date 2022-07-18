برپایی جشن عید غدیر خم به همراه نمایش آینه در آینه در اراک

۲۷ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۹
به مناسبت عید غدیر خم نمایش آینه در آینه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد.
هر ساله به مناسبت عید غدیر نمایشگاه با غرفههای فرهنگی و هنری، غرفههای ویژه کودکان و نوجوانان برپا میشود.
به همین مناسبت موکب داران نیز به پذیرایی از مراجعین میپردازند و در این نمایشگاه نیز مسابقاتی برپا میشود.
بعد از نماز مغرب و عشا نیز نمایشی آئینی در محوطه ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشود.
این نمایش میدانی از ۲۲ تیرماه شروع و تا ۳۱ تیرماه از ساعت ۲۱ تا ۲۳ به صورت رایگان برای علاقمندان اجرا میشود.
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