۲۷ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۹

بهنام یوسفی

برپایی جشن عید غدیر خم به همراه نمایش آینه در آینه در اراک

به مناسبت عید غدیر خم نمایش آینه در آینه در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد.

هر ساله به مناسبت عید غدیر نمایشگاه با غرفه‌های فرهنگی و هنری، غرفه‌های ویژه کودکان و نوجوانان برپا می‌شود.

به همین مناسبت موکب داران نیز به پذیرایی از مراجعین می‌پردازند و در این نمایشگاه نیز مسابقاتی برپا می‌شود.

بعد از نماز مغرب و عشا نیز نمایشی آئینی در محوطه ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود.

این نمایش میدانی از ۲۲ تیرماه شروع و تا ۳۱ تیرماه از ساعت ۲۱ تا ۲۳ به صورت رایگان برای علاقمندان اجرا می‌شود.

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