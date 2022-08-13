موزه مردم شناسی مشهد

۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۶
موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی در ضلع غربی حرم مطهر رضوی قرار دارد.
کاربرد قدیمی این بنا گرمابه بوده که در سال ۱۰۲۸ هجری قمری توسط مهدی قلی بیک میرآخور شاه عباس صفوی وقف آستان قدس رضوی گردیده است.
این مکان سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به صورت متروکه درآمد تا اینکه در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۶ با شماره ۱۳۷۴ در فهرست بناهای تاریخی کشور به ثبت رسید.
این موزه پس از مرمت و بازسازی در سال ۱۳۸۵ به عنوان موزه مردم شناسی آستان قدس رضوی مورد استفاده عموم قرار گرفت.
نقاشی قهوه خانهای و نوع مهندسی این موزه در ایران بی نظیر است.
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