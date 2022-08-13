وضعیت ۴ بانده کردن جاده ایلام-مهران برای اربعین

پروژه چهار بانده کردن جاده ایلام-مهران به عنوان اصلی ترین محور تردد زوار اربعین حسینی در حال اجراست.

۹ سال از طرح چهار بانده کردن مسیر ایلام - مهران به عنوان مهمترین مسیر ارتباطی زوار عتبات عالیات می‌گذرد ولی هنوز بخش‌هایی از این مسیر چهاربانده نشده است.

در حالی که ماه آینده اربعین حسینی برگزار می‌شود نیاز است مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت به نواقص این جاده اقدام کنند چراکه در سال‌های قبل در قسمت‌هایی از این مسیر شاهد گره‌های ترافیکی بوده‌ایم.

امسال به دلیل گرما، شرایط خاصی در مرز مهران برای تردد زوار وجود دارد که این مسئله توجه به زیرساخت‌های و امکانات در استان ایلام و مرز مهران را دوچندان کرده است.

مرز مهران گذرگاه اصلی تردد زوار اربعین حسینی است، پیش بینی شده بیش از پنج میلیون زائران امسال از طریق مرزهای کشور وارد خاک عراق شوند که بیش از ۶۰ درصد آنها از مرز مهران تردد می‌کنند.