مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در تهران

مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی، بعد از ظهر پنجشنبه ۱۰ شهریور در برج میلاد تهران برگزار شد. در این مراسم دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، احمدرضا عابدزاده پیشکسوت فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و علیرضا زاکانی شهردار پایتخت حضور داشتند. در ادامۀ تور کاپ جام جهانی که تاکنون از کشورهای مختلف از جمله ژاپن و استرالیا عبور کرده، این جام در فاصله ۸۰ روز تا آغاز این رقابت‌ها به تهران و ایران رسید. ایران و دانمارک تنها کشورهای حاضر در جام جهانی هستند که برای اولین‌بار در خاک خود میزبان این جام خواهند بود