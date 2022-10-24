جشنواره ملی نمایش‌های خیابانی شهروند کودک در شیراز با برگزاری بیش از ۲۰ اثر نمایشی در نقاط مختلف شهر شیراز از امروز در باغ هنر شیراز کار خود را آغاز کرد.

۲۰ اثر برتر در حوزه‌های متفاوت نمایشی شامل نمایش‌های خیابانی، عروسکی و عروسک‌های غول‌پیکر انتخاب شدند که از یک تا پنجم آبان ماه؛ همه‌روزه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در پنج محل مشخص‌شده به‌صورت میدانی برگزار خواهد شد.

این مکان‌ها شامل محوطه ارگ کریم‌خان، گذر حافظیه، بوستان ایرانی (۲۰ متری امام خمینی (ره))، پیاده‌راه سلامت (بلوار شاهد)، باغ هنرهای اسلامی (باغ بعثت) است.

هدف اصلی این جشنواره ملی آموزش شهروندی و آماده‌سازی شهروندان به‌ویژه کودکان این کلان‌شهر برای ورود به عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.