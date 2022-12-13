آتشکده آتشکوه محلات یکی از بزرگترین بناهای تاریخی است که در استان مرکزی قرار دارد. قدمت این آتشکده را به دوران ساسانی نسبت می دهند این آتشکده در دامنه کوه آتشکوه قرار دارد .

این بنا از ۳ بخش تالار شرقی، تالار غربی و راهرو ساخته شده است. تالار اصلی یا شرقی آتشکده که احتمالاً محل آتشدان و نیایش بوده و شامل تالاری مربع شکل است که دارای ۴ ستون مستحکم و از سنگ و ساروج ساخته شده.

در این آتشکده محلی برای برافروختن آتش در نظر گرفته شده بود. این آتشکده در محلی قرار گرفته که بسیار سرسبز است. امروزه این بنا طور کلی در حال تخریب است. این اثر باستانی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۱۷ با شماره ۳۱۱ به عنوان یکی از آثار باستانی ایران ثبت ملی شد.

آتشکده آتشکوه که از جاهای دیدنی محلات به شمار می‌رود و در روستای آتشکوه قرار دارد، در حال حاضر خاموش است. بنای آتشکده به صورت تخریب شده درآمده و تنها ستون‌هایی از آن برجای مانده است. این آتشکده خاموش در ۵ کیلومتری راه نیم‌ور به دلیجان در نزدیکی روستای آتشکوه است. آتشکده در ۱۳ کیلومتری شهر محلات در دامنه کوه آتشکوه و در کنار رودخانه آتشکوه قرار گرفته و مساحتی حدود ۶۰۰ مترمربع را به خود اختصاص داده است.