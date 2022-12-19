مراسم بزرگداشت «آیت الله روحانی» در مسجد اعظم قم

مراسم بزرگداشت مرحوم «آیت الله سید محمد صادق روحانی» با حضور علما، طلاب و اقشار مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

«آیت الله سید محمد صادق روحانی» در سال ۱۳۰۵ در شهر مقدس‬ قم در خاندانی‬ با پیشینه‌ای از علم و تقوی و فضیلت دیده به جهان گشود.

این فقیه بزرگ از شاگردان آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی و آیت الله العظمی آقای سید محمد حسین طباطبایی بروجردی بود.

«فقه الصادق» دایره‌المعارف کامل فقه تشیع از مهمترین تالیفات «آیت الله سید محمد صادق روحانی» به زبان عربی است که این کتاب به عنوان یک منبع مرجع شناخته شده است و در ۴۱ جلد بارها در داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است.