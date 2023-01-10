۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۵

بهنام یوسفی

معادن سنگ محلات

سنگ، قدیمی ترین مصالحی است که بشر از بدو زندگی بر روی زمین به عنوان ابزارکار و وسایل تزئینی و … استفاده کرده است.

استان مرکزی از نظر زمین شناسی دارای معادن بسیار غنی بوده و کانی‌های دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی در این معادن یافت می‌شوند.

استان مرکزی با ۳۸۰ معدن و استخراج سالانه ۱۴ میلیون تن ماده معدنی، رتبه هفتم معدنی کشور را به خود اختصاص داده است و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و از حدود ۳۵ نوع ماده معدنی بهره برداری می‌شود.

معادن استان مرکزی حدود ۶۰ درصد از سنگ‌های تراورتن کشور را تولید می‌کند. تعداد معادن سنگ تراورتن این استان به بیش از ۸۰ واحد می‌رسد. توجه کنید که این اعداد فقط مختص به سنگ‌های تراورتن می‌باشد. استان مرکزی علاوه بر معدن‌های سنگ تراورتن، تعدادی از معدن‌های سنگ مرمریت را در خود جای داده است.

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    نظرات

    • مصطفی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      13 0
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      برداشت بی رویه معادن کار اشتباهی است ، زیرا معادن یک کشور ثرت ملی آن کشور هستند ، وقتی معادن استخراج شوند دیگر جایگزینی برای آن نیست ، نسل های بعد چه باید بکنند؟
    • حاج علی IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 1
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      در حال حاظر فعالیت معادن در این منطقه و مناطق نزدیک به همین حوالی میباشد که موجب ایجاد شغل برای قشر ضحمت کش کارگر که اکثرییت جمعییت استان مرکزی،لرستان وبخش شرقی استان اصفهان را درخود جای داده است ،شده است که همگی از دسترنج حاصل از فعالییت دولت ومجلس و نهادهای وابسته بی نسیب مانده اند
    • حاج علی IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 1
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      قشر یاد شده درامد موردنیاز برای گزران زندگی وتحصیل فرزندان خود و مزایای بیمه تامین اجتماعی را از حقوق ناشی از کار سخت و زیان اور در این معادن تامین مینمایند درصورتی که فعالیت در این معادن گاهی نیازمندبهزینه بالا
    • حاج علی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 4
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      ناگفته نماند که پیمانکاران معادن درحال حاظر بقدری دارای ثرمایه که از فروش سنگ بدست امده میباشند که اثلن نیازی به فعالیت معدن ندارندوبعضی ثرفن برای نان خوردن عده ی کثیری از قبیل کارگر،ماشین دار،راننده ،انباردار.کارخانه دار،بقال،تراشکار،برق کار،ابزارفروش،نانوا،وبسیار خیلی زیادی از مشاقل که برای ادامه
    • حاج علی IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 1
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      وابسته به فعالیت همین معادن میباشند .و در اخر خداوند طول عمر با عظت به ایشان و برکت روزافزون به مالشان وحفاظت از داراییشان عطا کند که بتوانند پیزی این دولت را جا بگزارند انشاالاه و من اللاهو توفیق
    • رهام IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۲
      0 0
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      همشون حروم خورن بیمه با دستمزد اداراتی رد می‌کنند درصورتی که از ساعت۷صبح تاهفت شب باید کارکنند از بیمه کارگر میدزدن ازحقوق می‌دزدند همش بشه پول دارو ودرمان خانواده‌اش معدن داری که این بلا رو سر کارگر بدبخت میار