معادن سنگ محلات

سنگ، قدیمی ترین مصالحی است که بشر از بدو زندگی بر روی زمین به عنوان ابزارکار و وسایل تزئینی و … استفاده کرده است.

استان مرکزی از نظر زمین شناسی دارای معادن بسیار غنی بوده و کانی‌های دگرگونی، آذرین و رسوبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی در این معادن یافت می‌شوند.

استان مرکزی با ۳۸۰ معدن و استخراج سالانه ۱۴ میلیون تن ماده معدنی، رتبه هفتم معدنی کشور را به خود اختصاص داده است و تاکنون از ۵۷ نوع ماده معدنی موجود در کشور ۴۲ نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و از حدود ۳۵ نوع ماده معدنی بهره برداری می‌شود.

معادن استان مرکزی حدود ۶۰ درصد از سنگ‌های تراورتن کشور را تولید می‌کند. تعداد معادن سنگ تراورتن این استان به بیش از ۸۰ واحد می‌رسد. توجه کنید که این اعداد فقط مختص به سنگ‌های تراورتن می‌باشد. استان مرکزی علاوه بر معدن‌های سنگ تراورتن، تعدادی از معدن‌های سنگ مرمریت را در خود جای داده است.