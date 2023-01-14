کام شیرین زمستانه با شکر سرخ

نیشکر «شکر لَلِه»؛ که طلای سرخ مازندران نام دارد، یکی از محصولات تولیدی بخش کشاورزی استان مازندران است که محصول آن به عنوان شکر قرمز طرفداران زیادی در طب سنتی دارد.

گیاه نیشکر که در گویش مازندرانی به آن «لَلِه شیرین» می‌گویند به نام‌های شکر سرخ و شکر قهوه‌ای معروف می‌باشد. شامل ۲ نوع یک و هفت ساله است که گیاه هفت ساله آن ضخیم و پرآب‌تر از نوع دیگرش است.

این گیاه متناسب با شرایط آب و هوایی مازندران در دوره رشد به باران فراوان و آبیاری منظم نیاز دارد و در هنگام رسیدن و برداشت محصول هوا خشک و آفتابی را می‌طلبد.

ریکنده روستایی در قائم‌شهر با حدود ۲۲ هکتار سطح زیر کشت نیشکر از روستاهایی است که تولید شکر قرمز در آن نیم قرن قدمت دارد و همچنان کشاورزانی در این روستا در عرصه تولید شکر قرمز فعالیت دارند. نیشکر سابقه تاریخی در روستای ریکنده قائم‌شهر دارد.

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