۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۳

بهنام یوسفی

فصل رویایی زمستان

مناظر زمستانی را میتوان یکی از رویایی ترین و لذت بخش‌ترین زوایای طبیعت دانست، فصل زمستان یکی از فصل‌های بسیار خاطره‌انگیز برای هر شخصی می‌باشد. در این فصل می‌توان مناظر جذاب و بسیار دیدنی را مشاهده نمود. زمستان آخرین فصل سال است، فصلی سرشار از نعمت زیبای برف که سفیدی آن تداعی پاکی است و هر انسانی در ذات خود به دنبال پاکی است بخاطر همین هم تقریباً هر انسانی با دیدن رنگ سفید آرامش می‌گیرد. برف این نعمت خداوندی با نشستن بر روی زمین مایه روشنی و امید است. با نگاه به زمین سفید شده از برف انسان در این خیال فرو می‌رود که گویی خیاطی بسیار ماهر زمین را به آسمان بی کران الهی دوخته است.

    • محمد IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      عااااالی👌🏻👌🏻👌🏻
    • شهبازی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      پروردگاراتوراسپاس می‌گویم که نعمتت رابه ماارزانی داشتی