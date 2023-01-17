سالگرد شهادت «سید مجتبی نواب صفوی» در قم

۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۲
شصت و هفتمین سالگرد شهادت «سید مجتبی نواب صفوی» و یارانش عصر سهشنبه با سخنرانی حجتالاسلام میرزا محمدی و محمدمهدی عبدخدایی از یاران شهید نواب صفوی در وادیالسلام قم برگزار شد. شهید نواب صفوی پس از ده سال مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و فعالیت سیاسی و اجتماعی در قالب جمعیت فداییان اسلام به همراه سه تن از همرزمانش به نامهای خلیل طهماسبی، مظفر علی ذوالقدر و سیدمحمد واحدی در صبحگاه ۲۷ دی ۱۳۳۴ شمسی توسط رژیم ظاغوت تیرباران شدند و به خیل شهدا پیوست.
آرامگاه این شهید در وادیالسلام قم واقع در خیابان خاکفرج میباشد.
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