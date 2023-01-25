دره ستارگان از پدیدههای منحصربهفرد زمینشناسی به حساب میآید که در فهرست عجایب هفتگانه قشم قرار دارد و با قدمتی بیش از دو میلیون سال، چشم هر بینندهای را به خود خیره میکند. این دره که تعداد نمونههای مشابه آن در دنیا زیاد نیست، یکی از جاذبههای اسرارآمیز و جالبی است که شامل مخروطهای نوکتیز، ستونهای عظیم و دیوارههای بلند میشود. این پدیده طبیعی در اثر فرسایش ناشی از رگبارهای فصلی، آبهای سطحی و تندبادها شکل گرفته است و لایه و حفرههای متعددی در درون هر ستون این دره وجود دارد که هوا بهراحتی به درون آنها نفوذ میکند. همین ویژگیهای دره ستارگان باعث شده است که این دره بهعنوان بخشی از ژئوپارک قشم در میراث یونسکو ثبت شود. جالب است بدانید که ژئوپارک قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه به شمار میرود.
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