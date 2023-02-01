آغاز ایام‌الله دهه مبارک فجر با حضور مسئولین استانی و اقشار مختلف مردم گرامی داشته شد.

آئین گرامیداشت ۱۲ بهمن‌ماه با حضور مسئولین استانی و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای بوشهر برگزار شد. هم‌زمان با ورود تاریخی امام راحل (ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر زنگ انقلاب در ۲ هزار و ۲۰۰ مدرسه شهری و روستایی استان بوشهر به صدا در آمد. هیئت‌رئیسه، مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جوار قطعه شهید گمنام سایت پردیس دانشگاه، با آرمان‌های شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.