۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۳
آغاز ایامالله دهه مبارک فجر با حضور مسئولین استانی و اقشار مختلف مردم گرامی داشته شد.
آئین گرامیداشت ۱۲ بهمنماه با حضور مسئولین استانی و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای بوشهر برگزار شد. همزمان با ورود تاریخی امام راحل (ره) به میهن اسلامی و آغاز دهه مبارک فجر زنگ انقلاب در ۲ هزار و ۲۰۰ مدرسه شهری و روستایی استان بوشهر به صدا در آمد. هیئترئیسه، مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جوار قطعه شهید گمنام سایت پردیس دانشگاه، با آرمانهای شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.
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