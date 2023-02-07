مجله مهر اینفومهر ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۹ تراز رتبه پزشکی ایران در جهان ایران جز ۱۰ کشور برتر سازنده داروهای بیماری خاص میباشد. برچسبها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آموزش پزشکی درمان ناباروری پیوند اعضا مطالب مرتبط بودجه ۱۰۵هزار میلیاردی هم جوابگوی دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد بود سهم پرستاران از ۲۵ هزار استخدام در وزارت بهداشت/ تعیین تکلیف ۲۹۶ پرونده شهدای سلامت ۲۵ هزار استخدام تا پایان سال در وزارت بهداشت/ دریافت ۹۰ میلیون دلار وام از بانک جهانی ساخت ۵۱ هزار تخت بیمارستانی در برنامه وزارت بهداشت
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