۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۹

تراز رتبه پزشکی ایران در جهان

ایران جز ۱۰ کشور برتر سازنده داروهای بیماری خاص می‌باشد.

تراز رتبه پزشکی ایران در جهان

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ایران با حذف کنکور و از بین بردن رقابت منفی در کنکور پزشکی و حذف رانت های بوجود آمده در پذیرش دانشجوی پزشکی و حذف مافیای آن می تواند به رتبه های اول تا پنجم هم دست یابد هر کس با توجه به استعدادش در رشته ای مشغول به تحصیل شود بعد از فارغ التحصیلی مردم و مشتریان هستند که او را حفظ یا حذف می کنند .