ایران من | کاخ چهلستون اصفهان

کاخ چهلستون یکی از نمونه باغ‌های سلطنتی به جامانده از دوره صفوی در شهر اصفهان است. عمارت چهلستون یکی از ۹ باغ ایرانی‌ست که در فهرست یونسکو به ثبت‌رسیده است. این عمارت با مساحتی نزدیک به ۲۱۲۰ مترمربع، درواقع بخشی از مجموعه بزرگ جهان‌نماست که به دستور شاه عباس صفوی در اصفهان ساخته‌شده و به‌عنوان حلقه اتصال چهار باغ معروف اصفهان و مجموعه نقش‌جهان شناخته می‌شود.تالار آینه عمارت چهلسون یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کاخ است که با نقاشی‌های شگفت‌انگیز و پنجره‌های خاتم‌کاری و سقفی باشکوه تزئین شده است.