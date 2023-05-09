سفر یک روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری سه شنبه ۱۹ اردیبهشت برای پیگیری مصوبات استانی سفر رئیس جمهور در خرداد ماه سال گذشته به استان و بازدید از طرح‌های این سفر، وارد آذربایجان شرقی شد.

بازدید از قطعه‌ی ششم آزادراه «تبریز - ارومیه»، حضور در همایش ۱۰ هزار نفری جوانان تمدن‌ساز هلال احمر آذربایجان شرقی، بازدید از مجموعه‌ی مقبرة الشعرای تبریز، بازدید از کارخانه‌های تراکتورسازی و شیشه آذر، بازدید از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن در آذربایجان شرقی و بازدید از بیمارستان جامع سرطان تبریز از جمله برنامه‌های سفر یک روزه‌ی معاون اجرایی رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی بود.