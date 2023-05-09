سفر یک روزه معاون اجرایی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۲
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری سه شنبه ۱۹ اردیبهشت برای پیگیری مصوبات استانی سفر رئیس جمهور در خرداد ماه سال گذشته به استان و بازدید از طرحهای این سفر، وارد آذربایجان شرقی شد.
بازدید از قطعهی ششم آزادراه «تبریز - ارومیه»، حضور در همایش ۱۰ هزار نفری جوانان تمدنساز هلال احمر آذربایجان شرقی، بازدید از مجموعهی مقبرة الشعرای تبریز، بازدید از کارخانههای تراکتورسازی و شیشه آذر، بازدید از روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن در آذربایجان شرقی و بازدید از بیمارستان جامع سرطان تبریز از جمله برنامههای سفر یک روزهی معاون اجرایی رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی بود.
نظر شما