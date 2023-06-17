سرای استاد «عباس حقیقی»

منزل مسکونی مرحوم استاد حقیقی در مسیر خیابان اصلی شهر واقع شده که ۵۰ سال قدمت دارد و در سال ۱۳۴۲ توسط استاد محمدصالح معماری در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع بنا شده است. این بنا برای تبدیل به خانه موزه و سرای ماموستا حقیقی، با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری این شهر بازسازی، تجهیز و آماده‌سازی شد.

استاد عباس حقیقی در سال ۱۲۸۱ در روستای قره‌داغ از توابع شهرستان بوکان متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی خود را نزد روحانیون منطقه به آموختن علوم دینی پرداخت و سپس وارد مدرسه و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. مرحوم ماموستا حقیقی در کنار فعالیت در حوزه کاری خود به سرودن شعر و ترجمه اشعار شاعران نامی ایران همچون سعدی و حافظ مبادرت می‌کرد. وی اشعار زیادی را از زبان فارسی به زبان کُردی و بالعکس ترجمه کرده است. ماموستا حقیقی با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در سرودن شعر، سرانجام در سال ۱۳۷۵ در سن ۹۴ سالگی در شهر بوکان درگذشت. از آثار وی می‌توان به دیوان «کولکه زیرینه»، «شه‌ونم» و برخی آثار دیگر اشاره کرد.