اولین روز سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنجشنبه در پنجمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی، با استقبال امام جمعه و نماینده ولی فقیه و استاندار، از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز، وارد استان آذربایجان شرقی شد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر پیگیری مصوبات سفر قبلی، دیدارهای مردمی، نشست با فعالان اقتصادی، هنرمندان و فعالان فرهنگی از کارخانجات بزرگ صنعتی این استان نیز بازدید خواهد کرد.

در این سفر همچنین با حضور رئیسی جشن احیای ۲۲۰ واحد تولیدی راکد در استان در محل کارخانه ماشین سازی تبریز برگزار و پروژه راه‌آهن «تبریز-میانه» نیز پس از سال‌ها وقفه افتتاح خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین در پایان این سفر در نشست خبری با اصحاب رسانه نتایج و دستاوردهای سفر را تشریح خواهد کرد.

وزرای کشور، بهداشت و درمان، میراث فرهنگی و گردشگری، سرپرست وزارت صمت، سرپرست وزارت جهادکشاورزی، معاون امور زنان و خانواده و معاون اجرایی رئیس جمهور آیت‌الله رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.