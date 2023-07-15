بابل بناهای تاریخی زیادی در دل خود جای داده است که یکی از آنها سقانفار شیاده است. سقانفار شیاده مربوط به دوره قاجار می‌باشد و در شهرستان بابل، بخش بندپی غربی، روستای شیاده واقع شده است.

سقانفار، سقانپار یا سقاتالار سازه‌ای چوبی در دو طبقه است که همانند آلاچیقی با پوشش شیب دار و عمدتاً از جنس سفالی یا حلب در کنار تکیه‌ها ساخته می‌شده است. قسمت بالای این مکان محل قرارگیری نوحه خوان بوده و در قسمت پایین نیز به مردم چای داده می‌شده است، که به این ترتیب متولیان سعی می‌کردند شرایط حضور مردم در بیرون مسجد و حضور آنها برای برگزاری مراسم را به نوعی فراهم سازند.

این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۳۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.