اجرای نمایش دینی «آهوان» در مشهد

نمایش «آهوان» که در سال جاری تهیه شده روایتگر حوادث اوایل قرن سوم هجری و دعوت مأمون عباسی از حضرت رضا (ع) برای قبول ولایتعهدی است. در این نمایش موضوع دلایل پذیرش این عنوان از سوی امام هشتم (ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نمایش «آهوان» از نمونه تئاترهای حرفه ای و آئینی است که از ۱۰ تیر روی صحنه تئاتر مشهد رفته است. این نمایش به کارگردانی محمد جهانپا و نویسندگی مهدی سیم ریز در سال جاری تهیه شده و نمایشنامه آن روایتگر حوادث اوایل قرن سوم هجری و دعوت مأمون عباسی از حضرت رضا (ع) برای قبول ولایتعهدی است. در این نمایش موضوع دلایل پذیرش این عنوان از سوی امام هشتم (ع) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نمایش در شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در هشت بخش کاندیدا شده بود و در نهایت موفق به کسب رتبه‌های برگزیده در شش بخش؛ «طراحی صحنه»، «طراحی گریم»، «طراحی نور»، «بازیگری مرد»، «نمایشنامه‌نویسی» و «کارگردانی» این دوره جشنواره در تبریز شد.