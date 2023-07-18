آیین طشت گذاری و استقبال از ماه محرم در شهر تیمورلو

آئینها و مراسمهای عزاداری در ماه محرم همهساله در سراسر کشور و بهخصوص در شهرها و روستاهای مختلف آذربایجان شرقی با شور و عشق خاصی به امام حسین (ع) برگزار میشود و عاشقان آن حضرت عهده و ارادت خود را هرسال در قالب عزاداری مستحکمتر میکنند.
آئین طشت گذاری یکی از قدیمیترین سنتها و مناسک ایرانی است که در روزهای پایان ماه ذیالحجه برگزار میشود. این آئین که بهنوعی آماده شدن مردم برای ماه محرم و صفر نیز است به این نحو برگزار میشود که طشتهای آب که نمادی از فرات هستند را به مساجد و حسینیهها میآورند و این سنت به پیروی از اقدام امام حسین (ع) در مقابل سپاه حر است که در روز ۲۷ ذیالحجه، آب مشکها را در طشتها ریخته و تمام لشکر حر و اسبهای آنها را سیراب کردند. عزاداران حسینی در این آئین، طشتها را بالای سر میگیرند و مسجد را دور میزنند. سپس در داخل آنها آب میریزند و مردم دست به طشت و آب آن میزنند و با امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) بیعتی دوباره میکنند. این مراسم در مسجد امیرالمومنین شهر تیمورلو در شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
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