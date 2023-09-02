مجله مهر اینفومهر ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰ نکات مهم مصرف آب و دیگر نوشیدنی ها در پیادهروی اربعین با توجه به گرمای هوا و لزوم مصرف مایعات در پیاده روی اربعین باید نکاتی را در خصوص مصرف آب و دیگر نوشیدنیها رعایت کنیم. برچسبها اربعین حسینی اربعین 1402 زائران اربعین نوشیدنی طبیعی مطالب مرتبط بیش از ۵۴ هزار هرمزگانی در پیاده روی اربعین شرکت کرده اند تاکید وزیر کشور عراق بر افزایش تلاشها برای تسهیل حرکت زائران حضور ۲ میلیون دانش آموز در پایگاههای تابستانی/ اولین اردوی خارجی دانش آموزان در اربعین رقم خورد سفرنامه اربعینی «رو به راه» چگونه متولد شد؟
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