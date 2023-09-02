۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰

نکات مهم مصرف آب و دیگر نوشیدنی ها در پیاده‌روی اربعین

با توجه به گرمای هوا و لزوم مصرف مایعات در پیاده روی اربعین باید نکاتی را در خصوص مصرف آب و دیگر نوشیدنی‌ها رعایت کنیم.

نکات مهم مصرف آب و دیگر نوشیدنی ها در پیاده‌روی اربعین

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