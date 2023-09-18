۲۷ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۴
استان همدان دارای ۲۷ تالاب طبیعی و مصنوعی است که «تالاب پیرسلمان» با سه هکتار مساحت در ۱۹ کیلومتر شهر اسدآباد یکی از آنها محسوب میشود.
«تالاب پیرسلمان» در همسایگی مرقد امامزاده پیرسلمان واقع شده و نام او نیز برگرفته از این امامزاده است؛ این تالاب فاقد هرگونه ورودی است بلکه از طریق چشمههای موجود در بستر آن، آب باران و نزولات جوی تغذیه میشود.
سال گذشته به دنبال خشکسالی و استفاده بیش از اندازه زمینهای کشاورزی از منابع زیرزمینی اطراف تالاب افت شدید آب تالاب در امسال را در پی داشت و متأسفانه تالاب پیرسلمان نفسهای آخر را میکشد و در حال خشک شدن است.
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