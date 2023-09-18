استان همدان دارای ۲۷ تالاب طبیعی و مصنوعی است که «تالاب پیرسلمان» با سه هکتار مساحت در ۱۹ کیلومتر شهر اسدآباد یکی از آنها محسوب می‌شود.

«تالاب پیرسلمان» در همسایگی مرقد امامزاده پیرسلمان واقع شده و نام او نیز برگرفته از این امامزاده است؛ این تالاب فاقد هرگونه ورودی است بلکه از طریق چشمه‌های موجود در بستر آن، آب باران و نزولات جوی تغذیه می‌شود.

سال گذشته به دنبال خشکسالی و استفاده بیش از اندازه زمین‌های کشاورزی از منابع زیرزمینی اطراف تالاب افت شدید آب تالاب در امسال را در پی داشت و متأسفانه تالاب پیرسلمان نفس‌های آخر را می‌کشد و در حال خشک شدن است.