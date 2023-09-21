سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبریز

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به تبریز از پروژه ۱۰۰۰ واحدی شمس تبریز بازدید کرد.. عملیات عمرانی این پروژه ۱۰۰۰ واحدی در منطقه ائل گلی، یکی از بهترین مناطق شهر تبریز، ۲۰ سال پیش آغاز شده بود ولی به دلیل مشکلات تأمین منابع متوقف مانده است. در ادامه‌ی این سفر, بزرگترین مرکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی با مجموع اعتبار ۷۳ میلیارد تومان در شهرک یاغچیان تبریز افتتاح شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفتمین همایش مدیران ستادی و استانی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حضور پیدا کرد و در پایان سفر خود با امام جمعه تبریز دیدار کرد